حملة مكبرة للتفتيش على 136 منشأة طبية في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة، للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، في إطار تكثيف الحملات الدورية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 136 منشأة طبية

ومرت الحملة على 136 منشأة طبية بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

استصدار 44 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة

وأسفرت الحملة عن غلق منشأة طبية مخالفة تُدار دون ترخيص، وتشميعها بالشمع الأحمر، كما تم استصدار 44 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية بعدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومنسق الحملات عمرو قنديل.

استمرار الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية

تأتي هذه الحملات، لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار الحملات الأسبوعية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، وغلقها، لحين تلافي السلبيات، لرفع المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة.