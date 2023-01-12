وزير الأوقاف يستقبل رئيس ديوان الوقف السني في العراق

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور مشعان محيي الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني بدولة العراق، والسفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير دولة العراق بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السني العراقي.

وخلال اللقاء أطلع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور مشعان محيي الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني بدولة العراق، على أطلس ‏الأوقاف المصري، والذي يعد أكبر موسوعة وقفية في بابه، صدر في 92 مجلدًا، بهدف حصر جميع أعيان الوقف الخيري والأهلي على مستوى الجمهورية وتوثيقها ودراسة الأوجه المثلى لاستثمارها، حيث يضع الوقفيات المصرية على خريطة الاستثمار، وعلى تجربة الأوقاف في إدارة شئون الوقف، وعلى جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا خارجيًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتم بحث سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السني بالعراق.

تفاصيل اللقاء

وأشاد الدكتور مشعان محيي الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني بدولة العراق، بتجربة الأوقاف المصرية وبأطلس الأوقاف المصرية، ودوره البارز في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، وتم خلال اللقاء الاتفاق على الترتيب لاستقبال مجموعة من أئمة دولة العراق الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتنظيم أكاديمية الأوقاف لدورة أخرى للأشقاء من أئمة العراق بدولة العراق الشقيق من خلال إيفاد بعض العلماء والأساتذة المتخصصين لتنفيذ هذه الدورة في بغداد.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف، الدكتور مشعان محيي الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني بدولة العراق والوفد المرافق له نسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية والتي كانت محل إشادة وتقدير رئيس ديوان الوقف السني والوفد المرافق له.

كما أهدى الدكتور مشعان محيي الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني بدولة العراق الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، درع ديوان الوقف السني بدولة العراق تقديرًا لدور وزارة الأوقاف المصرية في إدارة مال الوقف والحفاظ عليه وحسن استثماره.