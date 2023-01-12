ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة.

حسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 17 قضية حجب أرز أبيض، 19 قضية بيع بأزيد أرز أبيض، 8 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 51,136 طن أرز شعير عيني، 63 قضية عدم توريد أرز شعير، ضبط 6 قضايا غش أعلاف غير صالح للإستخدام مجهولة المصدر، ضبط قضية حجب أعلاف، ضبط 5 قضايا غش أعلاف - أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وكذا ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط 444 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط 386 قضية في مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 22 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وجرى ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لتصرفه في كمية قدرها 51,250 طن دقيق بلدي مدعم ببيعها بها في السوق السوداء، وضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص – بمحافظة قنا.. وبحوزته كمية قدرها 16 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

كما جرى ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 11,624 طن عسل أسود - طحينة - جبن - حلاوة طحينية - سمسم - مسلى - 4768 لتر زيت طعام - خل طعام بدون مستندات.

ضبط صاحب مخبز سياحي دون ترخيص – بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 5,050 طن دقيق بلدي مدعم تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 71 قضية بمضبوطات بلغت 245,736 طن أرز شعير مستندي – عيني، وفي إطار رصد ومتابعة ظاهرة الاتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي، اضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتي أمن دمياط والسويس بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات، أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بإجمالي مضبوطات 137240 لتر سولار - بنزين عيني - مستندي.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لأحد المطاعم بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 3,650 طن مصنعات لحوم - دواجن كاملة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر.

ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية،، بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 3,400 طن لحوم مجمدة - كبدة مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات – بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 110 طن مخللات – ملح طعام منتج نهائى ومستلزمات إنتاج بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها، وضبط مالك مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل – بمحافظة القاهرة، وبحوزته 350000 عبوة مستحضرات تجميل – 1,200 طن مواد خام - 500000 عبوة فارغة - 500000 قطعة ملصقات مستلزمات تعبئة - 5 قطع ماكينات تغليف وطباعة وتعبئة منتج نهائى مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن مركز لتعبئة وخلط مسحوق الغسيل – بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان منظفات صناعية – ملح دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط 37 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 3162 عبوة سجائرمختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.