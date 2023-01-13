أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحلات التجزئة اليوم الجمعة

أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة، أمر يشغل بال الكثيرين بشكل يومي لشراء ما يلزمهم من احتياجات تفيد كل أفراد الأسرة أو لإعداد وتحضير الحلويات.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 13 يناير، وجاءت كما يلي.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

كيلو القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا.

كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تبيانا في الأسواق، كما يلي:

الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.