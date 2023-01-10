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مساعد وزير التنمية المحلية لقناة الحياة: محافظات الصعيد تشهد تغييرا تنمويا حقيقيا

كتب:

محمد عزالدين
09:27 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
الدكتور هشام الهلباوي

الدكتور هشام الهلباوي

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية صعيد مصر، إن محافظات الصعيد تشهد تغييرا تنمويا حقيقيا، فلأول مرة يخصص لها 30% من موازنة  الدولة في 8 سنوات، إذ هناك إرادة سياسية لحدوث هذا التغيير.

وأضاف «الهلباوي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محافظات الصعيد كانت تحصل على أقل من 10% من استثمارات الدولة فقط في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية بعودة الصعيد سريعا لخريطة التنمية في مصر، إذ جرى صرف حوالي تريليون جنيه خلال السبع سنوات الماضية على تنمية صعيد مصر أي 1500 مليار جنيه، متابعا: «نقدر نقول الأرقام دي اتصرفوا فين».

وأوضح أن محطة الصرف الصحي الخاصة بالهجارسة بسوهاج على سبيل المثال كانت متوقفة منذ 2011 وأصبحت تعمل الآن، حيث كانت التوجيهات في البداية بتشغيل المشروعات المتوقفة، ودخلت الخدمة الآن.

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