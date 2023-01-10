مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الحياة اليوم»: تطوير كل المناطق الصناعية في الصعيد

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية صعيد مصر، إن تكلفة محاور الطرق على النيل في صعيد مصر بلغت حوالي 55 مليار جنيه، ووصل فاتورة تكلفة الطرق الداخلية في محافظة واحدة 2 مليار و961 كيلومتر.

وأضاف «الهلباوي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه جرى تطوير ميدان العارف بالله في سوهاج بأدوات مناسبة للبيئة وإنشاء 40 محل لنقل الباعة الجائلين ليكون دخل للمحافظة شهريا لصيانة المكان.

وأشار إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر لا يستهدف فقط المشروعات ولكن «بيزنس موديل» لكيفية إدارة المشروع بعد الانتهاء منه، وخطة صيانة لمدة 20 سنة، والموضوع متكامل من تخطيط وتنفيذ ومراقب جودة فنية يراقب المشروعات، ولا يتم استلام المشروع إلا من خلال لجنة فنية مواكبة للمواصفات.

وأوضح «الهلباوي» أن المناطق الصناعية في الصعيد كانت منسية في السنوات الماضية بشكل كبير على الرغم من أن أول مدينة صناعية أنشئت كانت في الصعيد تحديدا في منطقة الكوثر بسوهاج 1986، لكن حاليا يتم تطوير كل المناطق الصناعية بالصعيد.