وزير التنمية المحلية: افتتاح 65 إتاحة لذوي الهمم بمشروع تأهيل الأرصفة في القاهرة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليًا الإعداد لافتتاح 65 إتاحة لذوي الهمم، ضمن مشروع تأهيل الأرصفة بأحياء المعادي والزمالك بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في تنفيذ المشروع بمحافظتي الأقصر وأسوان، بالتنسيق مع مؤسسة «مصر الخير»، كخطوة لتعميم تنفيذه في باقي محافظات الصعيد، استكمالًا للمبادرة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الوزير إن تنفيذ هذه الإتاحات يهدف إلى تسهيل السير والحركة لذوي الهمم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

28 إتاحة بالمعادي

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الإتاحات التي جرى تنفيذها، تتضمن 28 إتاحة بحي المعادي، منها 10 في شارعي 9، و8 في شارع وادي النيل، استكمالًا لأعمال توسعة الشارع ورصفه وتشجيره، إضافة إلى 10 إتاحات في محيط منطقة الكورنيش ونادي المعادي.

ولفت «آمنة» إلى أن تنفيذ الإتاحات المشار إليها تم بناءً على البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع محافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير.

تنفيذ 37 إتاحة بالزمالك

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه بناء على بروتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومجموعة بيبسيكو مصر كولا، ومؤسسة صناع الخير، فقد جرى تنفيذ 37 إتاحة بحي الزمالك، منها 4 أمام سفارات العراق والهند وهولندا وليبيا، و11 أمام مبانٍ حكومية، منها مكتبا بريد شارعي شجرة الدر والبرازيل، وأمام كليتي الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، ومكتبة القاهرة والبنك الأهلي ومستشفى المعلمين، و4 في كل من شارعي الجبلاية ومجلس قيادة الثورة، و5 بشارعي التحرير والموسيقار محمد عبدالوهاب، إضافة إلى اثنتين في شارعي 26 يوليو أمام سنترال الزمالك، ومختار التتش أمام بوابة الأوبرا.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساندة ذوي الهمم، بتقديم سبل الدعم اللازمة لهم، ودمجهم في المجتمع، موضحًا أن «التنمية المحلية» من أولى الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، تأكيدًا لمبدأ المساواة وعدم التميز، منوهًا بأنها وزّعت الكود المصرى لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المباني الحكومية بالمحافظات.

شباك مخصص لذوي الهمم

وأوضح الوزير أنه تسهيلًا على ذوي الهمم، فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لهم في المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، لسرعة إنجاز الخدمات لهم، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاملة مع ذوي الهمم لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

وشدد اللواء آمنة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة والهمم، الذي يوجّه بتلبية احتياجاتهم كافة ويشاركهم في احتفالاتهم، إيمانا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، وأهمية دمجهم في المجتمع.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية تضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلًا في الجمعيات الأهلية، للعمل على تقديم خدمات أفضل لهم، والتسهيلات كافة لضمان مستقبل أفضل لهم، مؤكدًا دعمه الكامل لتمكين ذوي الهمم والقدرات الخاصة في جميع القطاعات، ودمجهم بالمجتمع.