تأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث أطفيح لـ13 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، لـ13 فبراير للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة إثارة الشغب، التجمهر والتلويح بالعنف واقتحام قسم شرطة أطفيح، فضلًا عن إشعال النيران به والشروع في القتل.

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة أيضًا، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أحدثوا إتلاف في الممتلكات العامة والخاصة بعد أن ألفوا عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش.

وتعدى المتهم وآخرون على قوات من الشرطة الموجودين في مركز شرطة أطفيح في ذلك الوقت، ما ترتب عليه إزهاق أرواحهم، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة وكان هدفهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.