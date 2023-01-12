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«رويترز»: تدفق 800 مليون دولار على القطاع المصرفي المصري

كتب:

محمد الدعدع
02:47 م | الخميس 12 يناير 2023
الدولار

الدولار

قال مصرفيون، إنّ سوق الإنتربنك الدولاري في مصر شهد تدفق مئات الملايين من الدولارات.

وقدّرت المصادر المصرفية، لـ«رويترز» حجم التدفقات بأكثر من 800 مليون دولار على سوق الإنتربنك الدولاري في مصر.

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلت عن مصادر، أنّ حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري، تراوحت بين 650 إلى 750 مليون دولار، مقارنة بنحو 150 مليون دولار كمتوسط في الفترة الماضية.

وأضافت الوكالة الرسمية عن مصادر لم تسمها، أنّ السوق شهد تدفقات بالعملة الأجنبية من مؤسسات عالمية كبرى، أمس، بلغت أكثر من 250 مليون دولار.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.