دعاء شرب ماء زمزم.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح

يتساءل البعض، هل هناك دعاء مخصص يمكن الدعاء به كـ دعاء شرب ماء زمزم؟، حيث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول دعاء شرب ماء زمزم: «اللهم إني أسألك علما نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء» ومن الآداب عند شرب ماء زمزم أن يدعو الإنسان لنفسه.

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثم يتنفس بعد الشرب فهذا من الناحية الصحية، وبعيدا عن دعاء شرب ماء زمزم، أكد أنه من الجائز شرب ماء زمزم بعدد من النيات.

وتابع «الورادني»، أنه عند شرب ماء زمزم يمكن أن يدعو المرء، لنفسه أن يجعل الله قلبك طاهرا، فلا فرق بين أن ينوي شاربه حصول أمر واحد أو عدة أمور عند الشرب كله، أو يشرب أكثر من مرة وينوي كل مرة حصول مراده، ويستحب الإكثار والتضلع من ماء زمزم.

دعاء شرب ماء زمزم

وأوضح، أنه ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم الدعاء التالي: «دعا بسجلٍ من ماء زمزم فشربَ منه وتوضأ»، مشيرا إلى أن أهل الفقه أجمعوا أنَّه يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم دون أيّة كراهية؛ لأنَّ زمزم ماءٌ طاهر بل هو أطهر ماء على وجه الأرض.

وتابع «الورداني» بعيدا عن دعاء شرب ماء زمزم، تحدث عن إمكانية الوضوء والغسل بماء زمزم: «يقول ابنُ قدامة ولا يكرهُ الوضوء والغسل بماء زمزم لأنَّه ماء طهور فأشبه سائر المياه، فهو ماء طهور يجوز الوضوء به والاغتسال كذلك».