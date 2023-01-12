الحوار الوطني يناقش إجراءات سريعة لمواجهة التضخم

انتهت الجلسات الدورية السابقة لمجلس أمناء الحوار الوطني، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاث، وكذلك اللجان الفرعية، والموضوعات المتضمنة في كل منها، لمناقشتها خلال الجلسات المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وفي لجنة التضخم، حدد الحوار الوطني خلال جلساته، 3 مخرجات لعلاج الأزمة في الملف الذي يهم جميع الشعب المصري، لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة، وهي «الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم والحلول المستدامة لها».

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته، المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وتعقد الجلسات على التوازي على مدار 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية «الداعي للحوار»، لتأخذ المخرجات بعد ذلك طريقيها التشريعي والتنفيذي، بما يخدم صالح المواطن المصري.