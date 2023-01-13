خطوات نقل ملكية السيارة الملاكي من محافظة إلى أخرى.. اعرفها

نستعرض في السطور التالية خطوات نقل ملكية السيارة بين وحدات المرور من محافظة إلى أخرى، من خلال المعلومات الرسمية الصادرة عن المرور، وبحسب حديث الخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي، وهي كالتالي:

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع رشهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة .

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- تسلم الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.

وكشف اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري كالتالي:

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد بدون أخطاء إملائية

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

-دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكد من صحة الختم من الموظف المختص.