مرور الغربية.. ضبط سيارة أجرة تحمل لوحات معدنية مزورة بطنطا

تمكنت وحدة مباحث الإدارة العامة لمرور بالغربية، من ضبط سيارة أجرة «تاكسي» تحمل لوحات معدنية «مزورة» حال سيرها بأحد الشوارع بمدينة طنطا، وتم التحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة.

لوحات معدنية مزورة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بتمكن وحدة مباحث إدارة المرور، من ضبط سيارة أجرة تحمل لوحات معدنية مزورة، حال سيرها بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا.

جاء ذلك أثناء قيام ضباط وحده مباحث إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية مكبرة، لضبط المخالفين، وتيسير الحركة المرورية، داخل بمدينة طنطا، اشتبة أحد الضباط فى سيارة أجرة، وبإستيقاف سائقها لإجراء الفحص عن طريق جهاز «بى دى إي»، وبالكشف عن بياناتها تبين أنها تحمل لوحات معدنية مزورة.

التحفظ على السيارة

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة، وبمواجهة السائق أعترف بأن السيارة تابعة لمرور محافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.