محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الغذائية بالمعارض والمنافذ بسعر المصنع

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، بحضور أصحاب مصانع المواد الغذائية بالمناطق الصناعية لمناقشة مساهمتهم بزيادة المعروض للمنتجات الغذائية، لطرحها بالمنافذ والمعارض التي سيفتتحها المحافظة، بسعر المصنع، دون زيادة، مؤكداً أنه تم افتتاح 6 شوادر بمدن المحافظة، إضافة لمنافذ المنطقة الشمالية العسكرية، فتم افتتاح منذ بمدينة كفر الشيخ، وسيتم افتتاح منفذين بمدينتي بلطيم وبيلا.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأصحاب مصانع السلع الغذائية بالمناطق الصناعية.

فتح منافذ لبيع السلع الغذائية

ووجّه المحافظ، بفتح منافذ لبيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة للجمهور بسعر المصنع، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والمناطق الصناعية، وتوفير سيارات لنقل المنتجات بالتنسيق مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، بهدف زيادة المعروض من السلع، وخلق أسواق منافسة للقضاء على جشع بعض التجار، بالإضافة إلى سيارات منافذ السلع المتنقلة والتي تجوب قرى المحافظة وتتمركز بالأماكن الأكثر ازدحاماً بالمدن، بجانب تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق.

الاستعداد لمعرض «أهلا رمضان»

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لمعرض «أهلاً رمضان»، على أن تُقام بجميع مدن المحافظة، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك، والتوسع في إقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إقامة تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

مراعاة دقة البيانات الوصفية المدونة على السلع الغذائية

كما أعطى المحافظ، تعليماته، بضرورة مراعاة دقة البيانات الوصفية المدونة على السلع الغذائية، وطباعة سعر السلعة على كل منتج، موجهاً بشن حملات على الأسواق، والمنافذ، للتأكد من توفير السلع، ووضع الأسعار في أماكن واضحة، كما وجّه أيضاً بتذليل كافة العقبات أمام المصانع لزيادة إنتاج السلع الغذائية، وتكليف مديرية التموين وإدارة حماية المستهلك لحل مشاكل المستثمرين الخاص بالعملية الإنتاجية.

التأكيد على عدم مبالغة التجار في تسعير السلع

وشدّد محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حالة وجود شكوى في هذا الشأن، والتأكيد على عدم مبالغة التجار في تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر، مع تكثيف لجان من التموين والمدينة لمنع أية محاولات لإخفاء السلع أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.