حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالنصب على مالك محل أدوات منزلية في البحيرة

أصدر قبل قليل، المستشار طارق الجندي، رئيس نيابة مركز وادي النطرون بالبحيرة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

جاء ذلك لقيامهم بالنصب على أحد تجار الأدوات المنزلية بأن قاموا بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتم الاتفاق على مقابلتهم على الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون ثم فوجئ بتوقف سيارة ملاكى أمامه وترجل منها 6 أشخاص قاموا باصطحبه بتهديده بـ «سكين - مفك»، واستولوا منه على «مبلغ مالي - هاتفي محمول».

الأجهزة الأمنية تتلقى تتلقى إخطارا واقعة النصب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف ملابسات واقعة تعرض أحد تجار الأدوات المنزلية للسرقة بالإكراه بالبحيرة وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من تاجر أدوات منزلية يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، باتفاقه مع شخص مجهول تعرف عليه من موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بزعم تجارته في مجال الأدوات المنزلية وتواصل معه هاتفياً لشراء أدوات منزلية بسعر أقل من السوق.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، وثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي المنوفية والبحيرة.

ضبط المتهمين في واقعة النصب على تجار الأدوات المنزلية

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم «الهاتفين الخاصين بالمجنى عليه - والاداتين والسيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة».

اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على استدراج المجنى عليه عقب تواصلهم معه بزعم أن لديهم كمية من العملات الأجنبية بأقل من السعر المصرفي، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه ذكر محمد الفقي محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة على المتهمين تصل إلى 15 عامًا، كونها خطف وسرقة، يأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.