القبض على مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. «نصب على المواطنين في 8 ملايين جنيه»

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (5 مواطنين) بقيام (صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالنصب عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ (8 مليون جنيه).

عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف ، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.