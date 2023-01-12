تأجيل محاكمة مديرة حضانة لاتهامها بتعذيب الأطفال إلى جلسة 16 فبراير

أصدرت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الخميس، قرارًا بتأجيل محاكمة مديرة حضانة، إلى جلسة 16 فبراير، في الاتهام الموجه ضدها بالتعدي على الأطفال وتعذيبهم، ومزاولة نشاط باستغلال نشاط مغاير بتنمية الأطفال وذلك باستقبال أطفال دون الرابعة من أعمارهم.

محاكمة مدير حضانة الإسكندرية

واستمعت محكمة جنح الإسكندرية، خلال ثالث جلسات محاكمة مديرة الحضانة، لمرافعات الدفاع بالحق المدني، وكذلك الدفاع عن المتهمة وذلك في واقعة التعدي بالضرب وصفع أطفال الحضانة.

جاء قرار المحكمة بعد الاستماع لمرافعات الدفاع عن أولياء الأمور في الجلسة السابقة واستكمال مرافعة دفاع المتهمة في جلسة اليوم.

وحضر الدفاع عن المتهمة اليوم وطلب من هيئة المحكمة البراءة، فيما تمسك دفاع المدعيين بالحق المدني «أولياء الأمور» بطلبهم في توقيع أقصى عقوبة.

أحداث قضية مديرة حضانة الإسكندرية

كانت محكمة جنح الإسكندرية، أجلت الجلسة الثانية الخميس الماضي، بناء على طلب الدفاع باستكمال الإجراءات والتقدم بالأوراق مع استمرار حبس المتهمة.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من أولياء أمور أطفال بحضانة كائنة بشارع السلطان حسين بوسط المحافظة حمل رقم 10515 لسنة 2022 يفيد بتعدي مديرة الحضانة على أبنائهم.