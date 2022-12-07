«القومي للطفولة» يتابع واقعة تعدي مديرة حضانة على الأطفال: دعمنا الكامل للضحايا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، في واقعة تعدي مديرة حضانة على الأطفال بالضرب في محافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى عدة بلاغات من أسر الأطفال، مؤكدًا إحالة البلاغات للنيابة العامة حفاظا على حقوق الاطفال وأسرهم.

دعم المجلس الكامل للأطفال

من جانبها، أكدت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، دعم المجلس الكامل للأطفال ضحايا سوء معاملة مديرة الحضانة الخاصة، مؤكدة أنّ الواقعة جريمة مشينة وتعدٍ صارخ على حقوق الطفل، حيث تجردت خلالها مديرة الحضانة من كل مشاعر الإنسانية وانتهكت حقوق الأطفال المؤتمنة عليهم.

تأهيل الأطفال نفسيا

وأوضحت عثمان، أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة مستمر في تقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأطفال وأسرهم، وتأهيل الأطفال نفسيا نظرا لتعرضهم للعنف والانتهاك، لإزالة الأثر النفسي لما حدث لهم، موجّهة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ولجنة حماية الطفل والجمعية الأهلية الشريكة بمحافظة الإسكندرية، لسرعة تدخلهم في الواقعة وتقديم الدعم اللازم للأطفال.

إجراء بحث حالة للأطفال

وأشار محمد نظمي، مدير عام خط نجدة الطفل، إلى إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية وإحدى الجمعيات الشريكة، وإجراء بحث حالة للأطفال الذين تعرضوا للعنف، حيق أقر أهالي الأطفال بتعرضهم للضرب المبرح، وأفاد والد إحدى الضحايا، بتشدد مديرة الحضانة في بعض الأمور الخاصة بمقابلة أولياء الأمور أو السماح لهم بالتواصل مع المدرسين أو العاملين بالحضانه أو حتى الاطلاع على الكاميرات، فضلا عن منعهم الدخول إلى مقر الحضانة إلا بعد تحديد موعد مسبق بعد تقديم طلب عبر التطبيق الخاص بالحضانة على الإنترنت، ويتم مقابلة المديرة فقط.

وأضاف نظمي، أنّه بتقصي الأمر تبيّن ظهور سلوكيات غير معتادة على الأطفال، مثل الصراخ الدائم والرفض التام للذهاب إلى الحضانة والفزع أثناء النوم، حتى ظهرت التسجيلات الخاصة لتكشف التعدي بالضرب على الأطفال، مؤكدًا أنّ نيابة باب شرق الجزئية تباشر تحقيقاتها في الواقعة.

التواصل مع خط نجدة الطفل

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين، بالتواصل مع خط نجدة الطفل حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك، عبر آليات التواصل، وهي الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على فيس بوك.