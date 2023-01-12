صدور «زغرودة تليق بجنازة» لـ أحمد إبراهيم الشريف عن هيئة الكتاب

صدرت حديثا المجموعة القصصية «زغرودة تليق جنازة.. مائة حكاية»، للكاتب الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشارك المجموعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

والمجموعة القصصية «زغرودة تليق بجنازة»، هي الكتاب الرابع لـ أحمد إبراهيم الشريف، وتحتوي على 100 قصة قصيرة، تدور حول مواقف إنسانية تجمع بين الضحك والبكاء، وتراقب الإنسان فى مواقف مختلفة ومتنوعة، وتقدم في مجموعها سيرة مكتملة لآلام الإنسان وأفراحه.

يواصل أحمد إبراهيم الشريف في «زغرودة تليق بجنازة»، مشروعه السردي فى الاقتراب من الإنسان ومراقبة سلوكه الاجتماعي والنفسي حيال ما يجري له من أحداث، وفي المجموعة تتنوع القصص وتختلف البيئات وتتعدد الشخصيات.

وأحمد إبراهيم الشريف، روائي وباحث حاصل على درجة الدكتوراه في النقد العربي وتحليل الخطاب، وكاتب صحفى رئيس القسم الثقافي باليوم السابع، صدر له من قبل رواية موسم الكبك، عن هيئة قصور الثقافة، التي حصلت على جائزة ساويرس الثقافية، وكتاب «الخطاب الشعري عند نجيب سرور» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورواية «طريق الحلفا» عن دار منشورات الربيع العربي.