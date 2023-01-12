معرض الكتاب 2023.. قواعد تجهيز الأجنحة وتسكين الناشرين قبل استقبال الجمهور

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قواعد تجهيز الدورة الـ54 من المعرض، الذي تنطلق فعالياته في 24 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، كما أكدت على وجود خطوة تالية لإجراء القرعة لتسكين الناشرين، كما حددت اللجنة المنظمة، أيضا قواعد تجهيز الأجنحة بالكتب والإصدارات التي يتم عرضها، استعدادا لاستقبال الجمهور ابتداء من 25 يناير 2023.

ضوابط تجهيز معرض الكتاب 2023

وجاءت ضوابط تجهيز معرض الكتاب 2023، كالتالي:

1- يوم 19 يناير دخول الكتب إلى صالتي 4 و5، ويوم 20 و21 دخول الناشرين للفرش.

2- يوم 20 يناير دخول الكتب لصالات 1 و2 و3 ويوم 21 دخول الناشرين للفرش من الساعة 9 صباحا وعلى مدار 24 ساعة

3- دخول الكتب بأسبقية الحضور.

4- دخول السيارات من باب 7.

5- نهاية العمل في الصالات وعدم دخول أي من الناشرين سيكون في تمام الساعة 12مساء، سيكون يوم 22 يناير حتى تتم أعمال النظافة وتركيب موكيت الممرات.

6 - بالنسبة للتزويد اليومي للكتب فترة صباحية من 9 صباحا حتى 10 صباحا طوال أيام الأسبوع.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ورئيسة اللجنة العليا لمعرض الكتاب، مؤتمرا صحفيا يوم 17 يناير الجاري، لإعلان تفاصيل المعرض.