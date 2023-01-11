أجنحة تعرض كتب بأقل الأسعار في معرض الكتاب 2023.. تعرف عليها

يستعد الشباب من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، بتجهيز قائمة من المؤلفات المقرر اقتنائها وتخصيص ميزانية لشراء أكبر كم من الكتب في المعرض، وسط إقبال على دور النشر الحكومية التي تقدم عروضا وأسعار وخصومات خاصة.

دور النشر الحكومية

واعتادت الهيئة المصرية العامة للكتاب على تدشين عروضا للمؤلفات القديمة والحديثة، ومن بينها سلسلة الجوائز وكتب مكتبة الأسرة في جناحها بصالة 1.

ويعرض الجناح المخصص للمركز القومي للترجمة في صالة 2، كتب الأدب العالمي المترجم بأسعار مخفضة وخصم خاص 50% للطلبة، بموجب الكارنيه.

وفي جناح هيئة قصور الثقافة بصالة 1، توجد كتب وسلاسل مهمة وأدب عالمي مترجم وأسعار تبدأ من 2 جنيه وتصل إلى 80 جنيها، فضلا عن جناح صندوق التنمية الثقافية أو المجلس الأعلى للثقافة بصالة 1 الذي يعرض الكتب القديمة الخاصة بالمشروع القومي للترجمة وكتب المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل وغيرها من الكتب المهمة والاسعار لا تتعدي 50 جنيها.

أما جناح دار الكتب والوثائق القومية في صالة 2، فيضم كتب تراثية مهمة ومجلدات تاريخ إسلامي منها كتب الجبرتي وبأسعارها أقل بكثير من أي دار نشر خاصة في المجال نفسه.

معرض الكتاب 2023

ويفتتح معرض الكتاب رسميا يوم 24 يناير الجاري، ويستقبل الجمهور ابتداء من اليوم التالي، في العاشرة صباحا وتستمر الفاعليات حتى يوم 6 فبراير المقبل بأرض المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.