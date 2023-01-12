محافظ كفر الشيخ يقرر فتح باب تظلمات انتدابات الشهادة الإعدادية لتقريب المسافات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التظلمات للمراقبين والملاحظين في الشهادة الإعدادية، الخاصة بأعمال الانتدابات بين الإدارات التعليمية، لتقريب المسافات للمراقبين والملاحظين، لتخفيف الأعباء عنهم، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص الشكاوى يومياً وسيتم الإعلان عن نتيجة التظلمات يوم الثلاثاء المقبل بالإدارات التعليمية، بإشراف ومتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

انتداب المراقبين والملاحظين بين الإدارات

جاء ذلك استجابة للشكاوى التي تلقاها اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، لتضرر المراقبين والملاحظين، من أعمال الانتدابات.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن انتداب المراقبين والملاحظين بين الإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، جاء بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تشكيل لجان من الإدارات التعليمية

أوضح وكيل وزارة التربية أنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية ومن شئون الطلاب بالمديرية، ومن قسم التعليم الاعدادي لاستقبال التظلمات بإدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، ابتداءً من اليوم الخميس يستمر حتى يوم الأحد المقبل بما فيهم يومي الجمعة والسبت المقبلين، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرف العمليات بالكنترولات لبدء أعمال امتحانات سنوات النقل يوم السبت المقبل، لصفوف النقل بالتعليم الابتدائي، والإعدادي، والتعليم الثانوي.