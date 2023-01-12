مدير التنمية الريفية يكشف لقناة الحياة سير العملية التعليمية بالمدرسة الحقلية

قال ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن البناء الخاص بالمدرسة الحقلية، يتكون من مجموعة من الخبراء في كل محافظة، مسؤولين عن المنهج العلمي بالمدرسة، ومن يعطي الحصة مهندس الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الموجود في القرية، والمزارع يتم تدريبه بواسطة الخبراء.

أضاف «بولس»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الحصة يتم إعطاءها في الصباح الباكر بمشاركة 30 مزارعا.

وأشار إلى أن المدارس الحقلية أدت إلى وجود علاقة اجتماعية بين المزارعين، متابعا: «زادت علاقتهم مع بعض، وبدأت علاقة طيبة، بيشربوا شاي مع بعض، يفطروا مع بعض في المدرسة الحقلية وتعد نموذج من الحياة الاجتماعية».

وتابع: «لمسنا في المدرسة الحقلية علاقات اجتماعية، فأصبحوا يتزاوروا مع بعضهم البعض في المناسبات، كما أنهم أصبحوا يتبادلون المعلومات مع بعضهم البعض».