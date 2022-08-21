التنمية المحلية: إزالة 3205 مبانٍ مخالفة و722 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأحد من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول، من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.

إزالة 3205 مبانٍ مخالفة

وأشار اللواء هشام آمنة، في بيان، إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة 20 في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبانٍ مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 24 ألف فدان.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقًا مع لجنة استراداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، وباقي الوزارات المعنية؛ لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

الوزير يوجه بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ 20

كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات، وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.