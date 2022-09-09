في «عيد الفلاح».. ماذا أنجزت الدولة المصرية في مجال «التنمية الزراعية»؟

إنجاز غير مسبوق حققته الدولة المصرية في القطاع الزراعي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، فشهدت البلاد طفرة في المشروعات القومية، التي تستهدف في المقام الأول تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ضارية تضرب العالم كله.

وعرضت قناة DMC تقريرا تلفزيونيا في «عيد الفلاح»، يوضح حجم ما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات زراعية تنموية عملاقة، وتجاوزت الـ320 مشروعا، تهدف إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من المواد الغذائية، أبرزها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان.

بناء مجتمعات عمرانية جديدة

ويستهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان بناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات في الصعيد وسيناء والجيزة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، والتويع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، كما شهد عام 2016 تدشين مبادرة القرية المنتجة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل للمرأة والشباب في عامها الأول، عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التوسع في مصانع الأسمدة

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توسعت الدولة المصرية في افتتاح مصانع الأسمدة، لتلبية احتياجات التوسعات الزراعية، وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، فضلا عن رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والقُطن، ضمن توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية.