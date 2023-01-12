الشرطة الإسرائيلية تستعد لاضطرابات محتملة خلال مظاهرات ضد الحكومة السبت المقبل

قال موقع «والا» الإخباري العبري، اليوم، إن الشرطة الإسرائيلية تستعد لاضطرابات محتملة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، في تل أبيب وفي القدس المُحتلة.

احتجاجات في إسرائيل

وأضاف الموقع، أن الشرطة عقدت اجتماعًا للتحضير للاحتجاجات مع وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، زعيم حزب «العظمة اليهودية» المنتمي لتيار اليمين المتطرف.

وقالت القناة الـ 13 الإسرئيلية إن مئات المحامين تظاهروا أمام محكمتي تل أبيب والناصرة، احتجاجًا على إصلاح يقوده وزير العدل ياريف ليفين في النظام القضائي.

ورفع المشاركون، لافتات كتبوا عليها «سوف تنقلب علينا» و«سياسيون بلا حدود».

صدمة في إسرائيل

وفي وقت سابق اليوم، نشر مستشارون قانونيون ومحامو دولة سابقون، خطابًا غير معتاد في خطورته، كتبوا فيه: «لقد صُدِمنا بخطة ليفين.. إنها تهدد بتدمير نظام العدالة»، وجاء في البيان: «نحن مقتنعون بأن هذه الخطة لا تنذر بتحسين النظام، لكنها تهدد بتدميره».

وقال المتظاهرون إن ليفين يقترح تغيير طريقة اختيار القضاة، وبالتالي تحويل المحكمة العليا من مؤسسة مستقلة، تحكم دون خوف ودون تحيز، إلى هيئة شبه سياسية يُشتبه في تحيزها للقانون في صالح الحكومة.