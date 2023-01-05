إسرائيل تطلق سراح كريم يونس «أقدم أسير في العالم» بعد اعتقاله 40 عاما

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد أن أمضى 40 عاما في السجن، واعتبر أقدم سجين سياسي في العالم، حيث جرى الإفراج عن الأسير الفلسطيني بعدما أنزلته القوات الإسرائيلية في الشارع، وتركته قرب محطة للحافلات، قبل أن يتمكن عابرو سبيل من التعرف عليه والاتصال بعائلته، حسبما أفادت «هيئة الأسرى الفلسطينية».

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ، وتركته وحيدا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل، دون إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير كريم يونس يوم 6 يناير سنة 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقال يونس الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه، وذلك في الخامس من شهر مايو 2022.