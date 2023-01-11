قناة القاهرة الإخبارية: أذربيجان تعين أول سفير لها في إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أذربيجان قامت بتعيين أول سفير لها على الإطلاق لدى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد للتوتر مع إيران، جارتها الكبرى من جهة الجنوب، إذ وقع الرئيس إلهام علييف مرسومًا رئاسيًا بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، كأول سفير لباكو لدى إسرائيل بعد 30 عامًا من العلاقات الثنائية.

ولإسرائيل سفارة في باكو منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكانت داعمًا عسكريًا مهما لأذربيجان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأييدها الدبلوماسي لباكو في نزاعها مع أرمينيا حول منطقة ناجورنو قرة باغ، كما تقدم أذربيجان أيضًا نحو 40 في المئة من واردات النفط بإسرائيل، وأشاد كل من علييف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة العلاقات بين بلديهما.

ووسط توتر متصاعد بين أذربيجان وإيران بسبب علاقات باكو المقربة مع إسرائيل، سنّ برلمان أذربيجان في شهر نوفمبر قانونًا يمهد الطريق للدولة لفتح أول سفارة لها في إسرائيل، واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل العام الماضي بإقامة وجود عسكري لها وتحالف سري مع أذربيجان.

ورفضت باكو تلك المزاعم، لكن إيران نظمت تدريبات عسكرية واسعة النطاق على طول حدودها مع أذربيجان ورد علييف بالتقاط صور له مع طائرات مسيّرة انتحارية إسرائيلية تُصنّع في أذربيجان.