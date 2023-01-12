«إعلام جنوب أسيوط» يناقش آليات ضبط الأسعار والأسواق وحماية المستهلك

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات وبالتنسيق وجهاز حماية المستهلك فرع أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، وإدارة التموين بأبوتيج لقاء إعلاميا بعنوان «ضبط الأسعار وحماية المستهلك بين الواقع والمأمول».

يأتي اللقاء في إطار تضافر الجهود من قبل كافة الجهات المعنية للحد من تداعيات أزمة إرتفاع الأسعار التي أصبحت تتصدر اهتمامات وأولويات المواطن، بحضور دكتور محمد عبد الراضي رئيس المدينة وبحضور متميز من الجمهور صرحت بذلك مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط.

جهاز حماية المستهلك

وأوضحت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، أنه حاضر باللقاء كلا من عبد الله موسى رئيس جهاز حماية المستهلك فرع أسيوط، حيث أكد في مستهل حديثه على الجهود التي تبذلها الجهات والأجهزة الرقابية من خلال الدوريات المكثفة لمتابعة التجار والأسعار وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات علي المخالفين للحد من الأزمة وضمان الالتزام بالتسعيرة التي تقررها الدولة فعليا.

مشددا على ضرورة المبالغة في أسعار السلع والاحتكار وتعطيش السوق هم التجار الفاسدين سعيا وراء الربح السريع، وأن الدولة ووزارة التموين ملتزمة بضخ وتوفير السلع الأساسية على النحو الذي لا يدع مجالا لأى أزمة وضخت وزارة التموين 20 طن زيت.

ضخ مواد غذائية

كما ضخت وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز لتضييق الخناق علي التجار الفاسدين، فضلا عن القيام بفتح منافذ وشوادر لعرض السلع التموينية تلتزم بالتسعيرة التي أقرتها الدولة في محاولات لضرب التجار الفاسدين.

وطالب الجمهور بضرورة التعاون وأن يتسم كل مواطن بالسلوك الإيجابي من حيث الإبلاغ عن المخالفات من تهريب السلع وتخزينها والاستغلال والمبالغة في ارتفاع الأسعار أو غش السلع والمنتجات وذلك من خلال الخط الساخن 19588.

فتح منافذ بيع بتسعيرة الدولة

اختتم اللقاء بالتوصية بتبني الدولة لفتح مزيد من المنافذ والشوادر لبيع السلع التموينية بتسعيرة الدولة وتكثيف الرقابة على التجار والمحتكرين للسلع وتغليظ العقوبات للردع.