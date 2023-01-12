محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يتفقدان مكتبة مصر العامة المتنقلة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، مكتبة مصر العامة المتنقلة أمام ديوان عام المحافظة، في إطار خطة المحافظة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم وبقرى حياة كريمة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء التي لا تتوافر بها مكتبات عامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واع ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 التي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

جاء ذلك على هامش زيارة نائب وزير المالية للمحافظة لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية لمحافظة أسيوط بحضور طارق البسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والدكتور أحمد هريدي رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية وخالد عبداللطيف عبد الحليم وأحمد مصطفى عبدالرحمن عضوا المكتب الفني لرئيس القطاع وصلاح برعي نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط ومديري عموم المديرية وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وجيهان حفني مدير الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعي والمحاسب أحمد صبحي مدير إدارة الحسابات بالمحافظة وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط وبعض العاملين بديوان عام المديرية المالية ومسؤولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

مكتبة مصر المتنقلة

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر المتنقلة التي تم تجهيزها بالتعاون مع طلاب ومعلمي التعليم الفني بالمحافظة تساهم في تقديم الخدمات المختلفة لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وبمشاركة متخصصين لافتًا إلى أهمية توعية النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة ونشر الثقافة والعلوم والمعرفة وغرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع وهو ما تقوم به المكتبة عن طريق الأنشطة الثقافية والاجتماعية خاصة مع احتوائها على مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها خاصة مع تردد المواطنين عليها واختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

مركز تنويري وثقافي

من جانبه أشاد نائب وزير المالية بالامكانات المتاحة التي شاهدها في المكتبة المتنقلة ويتم إتاحتها للمواطنين في أسيوط بمختلف فئاتهم حيث إنها تعد مركزًا تنويرًا تثقيفيًا يساهم في تنمية المهارات وبناء القدرات واكتشاف المواهب في مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب خاصة أنها تصل إلى المناطق النائية والبعيدة على أرض المحافظة لتقديم خدمات القراءة والاطلاع والخدمات المرجعية نظراً لما تضمه من الكتب والمجلات والمواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية تساهم في تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة.