محافظ أسيوط يستقبل نائب وزير المالية لافتتاح تطوير «المديرية المالية»

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، خلال زيارته للمحافظة، لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية لمحافظة أسيوط، والتي تمت بدعم ورعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير أنماط العمل الحكومي، وخطة وزارة المالية لتطوير مباني المديريات المالية لتنمية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

جاء ذلك بحضور طارق البسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد هريدي، رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، وخالد عبداللطيف عبدالحليم وأحمد مصطفى عبدالرحمن، عضوا المكتب الفني لرئيس القطاع، واللواء صلاح باهي، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط، ومديري عموم المديرية، والمحاسب أحمد صبحي، مدير إدارة الحسابات بالمحافظة، والعاملين بديوان عام المديرية المالية، ومسؤولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

افتتاح مديرية المالية

ورحب المحافظ بنائب وزير المالية، معربا عن سعادته بتواجده في محافظة أسيوط عاصمة الصعيد لافتتاح المديرية المالية بعد تجديدها، مثنيًا على التعاون بين المحافظة والوزارة في تنفيذ كبرى المشروعات القومية والمتابعته المستمرة لمشروعات التعاون، وتقديم أوجه الدعم كافة للمحافظة.

المشروعات التنموية الجديدة

من جانبه، وجه نائب وزير المالية، الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما جرى إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، بما يتماشى مع المشروعات التنموية الجديدة بمحافظات الجمهورية كافة، سواء مدن جديدة ومحاور وطرق تنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».