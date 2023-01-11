محافظ أسيوط يعقد لقاء حواريا مع الشباب.. «جمهورية جديدة وحياة كريمة»

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءً حواريًا موسعًا مع الشباب بديوان عام المحافظة، ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة – حياة كريمة»، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كل القطاعات ورؤية مصر 2030.

مشروعات «حياة كريمة»

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، المشروعات التنموية والخدمية التي يُجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى إنه جاري العمل في 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن، منها أكثر من 153 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 15 مليار جنيه، منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، فضلًا عن مجمعات خدمة وزراعية ومراكز تنمية أسرة ومشروعات «سكن كريم»، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق، ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعي والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة.

ولفت إلى إنشاء 88 مدرسة جديدة بقرى ومراكز المحافظة، ويُجرى إحلال وتجديد ورفع كفاءة 81 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن المبادرة.

أسئلة الشباب

وخلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تم استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية، وأجاب محافظ أسيوط عليها.