البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1.7% على أذون الخزانة

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، إلى 21.5% أجل عام، في عطاء اليوم، بعدما كانت 20.88% الخميس الماضي.

أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

بحسب نتائج العطاءات المطروحة للاكتتاب من قبل البنك المركزي، اليوم، طرح الأخير أذون خزانة بقيمة إجمالية 43.5 مليار جنيه، آجال «عام» بقيمة 23.5 مليار جنيه و«6 أشهر» بقيمة 20 مليار جنيه.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة

طلبت البنوك والمؤسسات، رفع سعر الفائدة على أذون «العام» إلى 24.9% بينما لم يوافق البنك المركزي المصري سوى على 21.5%، في حين طلبت البنوك والمؤسسات، رفع سعر الفائدة على أذون «6 أشهر» إلى 24% بينما لم يقبل «المركزي» إلا بعائد 21%.

الاستثمار في أذون الخزانة المصرية

ويمكن للأفراد شراء أذون الخزانة المصرية من البنوك التي تتقدم بدورها بطلبات الاكتتاب على أذون الخزانة المصرية المطروحة من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بغرض الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.