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بعد انتشارها مؤخرا.. مميزات وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة

كتب:

مارينا رؤوف
06:54 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
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ارتفعت نسبة الفائدة المقدمة على الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل، التي يتراوح أجلها بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، إذ ارتفع سعر الفائدة على أذون الخزانة، خلال الأيام الماضية؛ ليصل متوسط سعر الفائدة إلى 18.8% أجل عام، ليكون سعر الفائدة على أذون الخزانة، الأعلى مقارنة بالأوعية الادخارية للمدة القصيرة.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، للإعلان عن طرح أذون الخزانة، فإنه يتم طرح أذون الخزانة من قبل البنك نيابةً عن وزارة المالية بشكل دوري، وهي أداة تطرحها الحكومة للأفراد والمؤسسات؛ لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وتطرح أذون الخزانة للأفراد والمؤسسات، على حد سواء بعائد أعلى من شهادات الادخار وأي وعاء ادخاري آخر.

تفاصيل شراء أذون الخزانة

مميزات وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة:

ـ تطرح أذون الخزانة بآجال قصيرة 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وسنة.

ـ لا يقتصر الاستثمار في أذون الخزانة على الشركات فقط، بل متاح أمام الأشخاص.

-الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة 25 ألف جنيه، ومضاعفاتها.

- يحسب العائد على أذون الخزانة مقدمًا، في نفس يوم الحصول عليه.

ـ أعلى عائد وصلت إليه هو 18.8%.

ـ تعد أذون الخزانة أفضل أنواع الاستثمار مقارنة بالأوعية الادخارية، من حيث العائد، كما أنها تتمتع بمرونة أكثر من شهادات الادخار، بحيث يستطيع العميل استرداد الأموال الخاصة به في أي وقت، على العكس من شهادات الادخار والتي لا يمكن كسرها قبل مرور مدتها.

- يتم الحصول على الفوائد بشكل مبكر حين الشراء.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.