أحد متسابقي «الدوم» لقناة الحياة: التحقت بالبرنامج صدفة بدلا من زميلي

قال محمد مانو، أحد متسابقي فئة الغناء بمسابقة اكتشاف المواهب «الدوم»، إنه تقدم ببرنامج اكتشاف المواهب «الدوم» بأغنية «صياد الطيور»، وفي ثان مرحلة غنى للفنان بهاء سلطان أغنية «كان زمان»، وفي ثالث جولة قام بالغناء أمام الفنانة الكبيرة أنغام أغنية «سحب رمشه».

مانو: لجنة المسابقة رفضت أحد زملائه حتى قدم هو مكانه

أضاف «مانو»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ذهابه في الأساس إلى برنامج اكتشاف المواهب، كان بسبب تقديم أحد أصدقاءه للمسابقة، لكن لجنة المسابقة رفضته لعدم وجود بطاقة هوية معه، حتى قدم هو مكانه.

واستطرد: «زميلي قالوله خلاص مش هينفع، لأنك تحت السن القانوني، وأنا كنت فوق سن الـ18، دخلت وقلت أجرب وأخوض التجربة، ولما دخلت كان فيه توتر في البداية أني مستني دوري قدام اللجنة، كنت داخل واثق في نفسي جدا، وكملت ووصلت لحد الفاينال، لكن ربنا مكرمنيش أني أكمل».