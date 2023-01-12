أستاذ بزراعة المنيا لقناة الحياة: المدارس الحقلية تبدأ في أكتوبر قبل موعد القمح

شرح الدكتور سامي رمسيس، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بجامعة المنيا، تفاصيل المدارس الحقلية، قائلا إن المزارعين يزرعون القمح منذ قديم الأزل بخبرة كافية ولكن مبادرة «ازرع» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تهدف في توصيل المعلومات الجديدة في ظل التحديات المعاصرة من التغيرات المناخية وأثرها في إنتاجية المحاصيل.

محصول القمح محصلة بين 3 أشياء

وأضاف «رمسيس»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المدارس الحقلية عبارة عن مجموعة حصص تدرس في الحقل لمجموعة من المزارعين، وهو هيكل تنظيمي كبير، ويتم تدريسه للمزارعين من البداية أي بداية من تجهيز الأرض وإعدادها واختيار الصنف المناسب للأرض والمعاملات الزراعية حتى الوصول لأعلى إنتاجية..

الدراسة عملية على الأرض

وأكد أن الدراسة تكون عملية وأي خطوة خلالها تحدث على الأرض، متابعا: «تبدأ المدرسة الحقلية بداية من شهر 10 قبل موعد زراعة القمح في شهر 11، لاختيار الصنف المناسب والزراعة، خاصة أن الخريطة الصنفية تتغير كل سنة بحسب الأصناف التي تنتجها وزارة الزراعة».