انطلاق مسابقة «بروكينج والس» بمشاركة 26 فيلما من 16 دولة غدا

تنطلق فى السابعة مساء غدا بمسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة بروكينج والس لأفلام الرقص، المقامة بمشاركة 26 فيلما من 16 دولة، هي مصر، السنغال، المغرب، فلسطين، سوريا، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، فنلندا، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، المكسيك، وتشيلي، وتترأسها شرفيا الباليرينا الشهيرة الدكتورة ماجدة صالح أستاذ وعميد المعهد العالي للباليه الأسبق.

يقول سامى داوود المدير التنفيذي للمسابقة، في بيانٍ صحفي، إن العروض تتنوع بين الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية بمختلف أنواعها، وتستضيفها على مدار أسبوع عدة أماكن بالقاهرة هي المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، ومعهد جوته بالدقي، والمركز الثقافي النمساوي بجاردن سيتي، ومسرح الفلكي بالتحرير.

وأشار إلى أنها تأتي امتدادًا لمهرجان الرقص والفنون الأدائية الذي أسسه الفنان حازم حيدر عام 2017، بهدف خلق حالة من التواصل بين الفنانين الأجانب والمصريين الشباب، وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم ورش عمل وعروض مشتركة في أماكن غير تقليدية.

المهرجان استضاف عشرات الفنانين العالميين

وعن هذه الدورة أكد حازم حيدر، أن المسابقة مستمرة في رسالتها سعيا لتطوير الفنون الادائية سواء عن طريق العروض الحية أو الأفلام والارتقاء بمجتمع الرقص المعاصر الاحترافى في مصر، موضحا أن المهرجان على مدار خمس سنوات، استضاف عشرات الفنانين العالميين، الذين قاموا بتنظيم الكثير من ورش العمل، شهدها مئات المبدعين المصريين المهتمين بالفنون الادائية.

الدورة الثانية بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة

جدير بالذكر، أن هذه الدورة تقام بدعم كل من السفارة الأمريكية بالقاهرة، المعهد الثقافي الإيطالي، معهد جوته، المركز الثقافي النمساوي، مركز التحرير الثقافي وبمشاركة جمعية نهضة المحروسة وستارت أب هاوس والورشة، وتضم لجنة التحكيم المخرج والمنتج عصام ناجي، الموسيقار يوسف صادق، المنتجة آية دوارة، الممثل والمخرج مينا نادر، المخرجة والمنتجة ندى رياض، وتتنافس الأفلام على جوائز أفضل فيلم من اختيار لجنة التحكيم وقدرها 700 دولار أمريكي، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور وقدرها 400 دولار أمريكي.