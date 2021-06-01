معهد جوتة يهدي كتاب دليل الإسكندرية المعماري للجامعة

أستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، «سابينه إرلينڨاين»، مدير معهد جوتة الألمانى بالإسكندرية، والدكتورة دينا طه الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، والدكتور زياد الصياد الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، لإهداء رئيس الجامعة كتاب دليل الإسكندرية المعمارى «Alexandria Architecture Guide» والذى تم إعداده بالتعاون بين جامعة الاسكندرية ومعهد جوتة ودار نشر دوم «Dom publishers» فى برلين.

ما هو كتاب دليل الإسكندرية المعمارى؟

ويعد كتاب دليل الإسكندرية المعمارى «Alexandria Architecture Guide» واحد من ضمن سلسلة عالمية تضم قرابة المائة كتاب لأدلة معمارية لعواصم ومدن العالم، كما يعد دليلا معماريا متكاملا يرصد التراث المعمارى الغني لمدينة الإسكندرية، ويقترح مسارات لزيارة المعالم والعلامات المعمارية الثرية للمدينة، وهو من تأليف مجموعة كبيرة من طلاب وخريجى أقسام العمارة بالجامعة وحررته الدكتورة دينا طه، والدكتور زياد الصياد.

مناقشة فرص تطوير كتاب دليل الإسكندرية المعماري

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص تطوير الكتاب المستقبلية وإمكانيات ترجمته للغة العربية، كما تم مناقشة فرص التعاون بين الجامعة والمعهد فى مشاريع ومبادرات تهتم بتراث المدينة المعمارى الغنى، وكذلك فرص التعاون فى تدريس اللغة الألمانية لطلبة الكليات المختلفة بالجامعة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان دخول جامعة الإسكندرية ضمن أعلى 500 جامعة عالمية، وذلك وفقاً لنتائج التصنيف العالمي " شنغهاي" الصيني للتخصصات العلمية والأدبية GRAS على مستوى العالم لعام 2021 تم إعلانها مؤخرا، حيث تضمن تقريرها إدراج جامعة الإسكندرية في عدة تخصصات ضمن الأفضل عالمياً.