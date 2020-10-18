آخر فرصة.. شروط وإجراءات التقدم لمنحة معهد جوتة للمعلمين

تطويرًا لمهارات المعلمين ودارسي ومدربي اللغة الألمانية، وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على 11 منحة مجانية مقدمة للمعلمين من المركز الثقافي الألماني "معهد جوتة"، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية خاصة بأحدث طرق تعلم اللغة الألمانية كلغة ثانية.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات التقديم لمنحة معهد جوتة للمعلمين، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها على مدار الساعة.

شروط الحصول على منحة معهد جوتة الألماني

- المنحة مقدمة للمعينين وليس للمتعاقدين.

- يستفيد منها مدرسو ومدربو وموجهو عموم اللغة الألمانية.

- ألا تتعدى السن 50 عامًا.

- ألا يكون قد حصل على أي جزاءات أو منحة أخرى من أي هيئة ألمانية خلال الـ4 أعوام الماضية.

- أن يكون لدى المتقدم الاستعداد والقدرة على تدريب زملائه الآخرين في المديريات والإدارات التعليمية على ما حصل عليه واكتسبه خلال مشاركته في الدورة التدريبية بألمانيا.

الشروط العامة للتقدم لمنحة "جوته":

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي منها نهائيًا.

- ألا يكون قد سافر للحصول على أي منحة من حكومة ألمانيا، أو على بعثات تدريبية للوزارة، عدا من أتم الفترة المحددة لخدمة الوزارة بعد العودة من البعثة أو الاستفادة من المنحة.

- أن تكون تقارير كفاءته في العامين الآخرين بدرجة ممتاز، وألا تكون قد وقعت عليه أي جزاءات في الـ3 سنوات الماضية لترشحه.

- ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.

إجراءات التقدم لمنحة معهد جوتة الألماني:

- يتم التقديم للمنحة من خلال ملء استمارة التقديم المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد من هنــــا.

- آخر موعد للتقديم هو 20 أكتوبر 2020، وتُرسل استمارات التقديم علي البريد الإلكتروني الخاص بالمعهد:

Stipedien_kairo@goethe.de

وسوف يتم تحديد موعد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين خلال الفترة المقبل.

الأوراق المطلوبة حال القبول في منحة معهد جوته

أما بالنسبة للأشخاص الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة المشكلة والتي ستعقد معهم المقابلات الشخصية، فمن الضروري الحضور إلى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة "12 ش الفلكي – القاهرة"، ومعهم هذه المستندات:

- صحيفة أحوال وظيفية حديثة.

- استمارة بيانات مرشح.

- إفادة بالموقف من البعثات التدريبية، علمًا بأنه سيتم استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط.

ويتحمل المركز الثقافي الألماني بالقاهرة "معهد جوتة" كافة التكاليف المالية الخاصة بهذه المنحة.