حقيقة غرق الإسكندرية اليوم.. المحافظة: الصور المتداولة قديمة ولا صحة لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عن غرق الإسكندرية اليوم، تحديدًا في نفق المندرة الذي اشتهر بتجمع المياه فيه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى صور استاد برج العرب وغيرها من الصور التي تشير إلى تراكم المياه بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية خلال فجر اليوم، ضمن أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

غرق الإسكندرية

بحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن الصور المتداولة عن غرق الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية وتعود إلى سنوات ماضية بينما الواقع مغاير تماما.

المحافظة: صور غرق الإسكندرية قديمة

وأكدت المحافظة أن ما تم تداوله عن غرق الإسكندرية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هي صورة قديمة لكوبري المندرة منذ سنوات عديدة، بينما الحركة المرورية في النفق طبيعية جدا.

حقيقة غرق الإسكندرية عبر ستاد برج العرب

فيما تم تداول صورة لتراكم المياه في ستاد برج العرب غرب الإسكندرية، وكأنها ضمن صور غرق الإسكندرية، إلا أن عدسة «الوطن» رصدت الحالة الجيدة للاستاد العريق حيث تقام عليه مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي دون وجود أي مياه في الملعب.