رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

تزايد البحث حول رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز لعام 2023، حيث يبحث الكثيرون من الراغبين في الحصول على تأشيرة السعودية عن رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023.

من جهتها، تسعى وزارة الخارجية السعودية تسهيلات للمواطنين من خلال توفير منصة انجاز، والتي تسمح للمستعلم معرفة حالة جواز السفر هل تم الحصول على تأشيرة أم أنه مازال ينتظر التأشيرة.

ويمكن التسجيل في رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، عبر الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

- الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية.

- قم بتحديد صفحة تأشيرات إنجاز، وبعد ذلك قم بفتح هذه الصفحة

https://visa.mofa.gov.sa/

- قم بالضغط على المربع الخاص بإدخال.

ثم قم بإدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له، ولا بد من التأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام.

- قم بكتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص بك في المكان المحدد بالموقع.

- ثم قم بكتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

- بعد ذلك قم بالضغط علي المربع الخاص بالاستعلام.

- من ثم سوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

يستغرق الحصول على جواز السفر على التأشيرة خلال ثلاثة أيام، لذلك يمكن الاستعلام خلال 72 ساعة.

رابط تأشيرة السعودية برقم الطلب

توفر وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إلكترونيا، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، واليكم خطوات الاستعلام بسهولة:

- الدخول مباشرة لمنصة خدمات التأشيرات.

- اختيار الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

- ادخال رقم طلب التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

-عليك تسجيل رمز التحقيق الذي يظهر أمامك وبعد ذلك اضغط على استعلام.