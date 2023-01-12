«تنمية الصعيد» تستقبل رئيس جامعة سوهاج وعدد من النماذج الطلابية

استقبل اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الهيئة بالقاهرة، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والفريق الطلابي المتميز الذين استعرضوا عددا من مشروعات التخرج الخاصة بهم، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما بأهمية إعداد جيل واعد من الشباب، إيمانًا منه بدورهم المهم والإيجابي في تحقيق التنمية المنشودة، وحمل لواء التقدم والازدهار في المستقبل، لافتاً إلى أن الجامعة تزخر بكوادر طلابية متميزة، لديها المزيد من الأفكار والمقترحات والمشروعات المبتكرة والحديثة في كل المجالات والتي تواكب التطور الذي يشهده العالم.

وأكد «عبد الخالق»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للجامعة، أنه سيتم تقديم كل الدعم اللازم لمشروعات الطلاب من خلال صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أن الجامعة تقدم أوجه الدعم المادي واللوجستي والرعاية لطلابها الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة لهم لتنمية ما لديهم من أفكار، عن طريق وحدة رعاية الموهوبين ووادي التكنولوجيا بالجامعة وغيرها من الوحدات.