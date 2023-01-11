جامعة سوهاج تمنح باحثا من ذوي الهمم درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

منح قسم الدراسات الإسلامية بجامعة سوهاج، درجة الماجستير للباحث أحمد كامل السيد أحمد، من ذوي الهمم فاقد للبصر، وجاءت رسالته بعنوان «المقاصد الشرعية لأحكام العبادات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة».

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن جامعة سوهاج أن إعلان الدولة المصرية عام 2018 عام لذوي الهمم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفع الجامعة للاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وتم إنشاء مركزين واحد بالمقر القديم للجامعة وهو مركز نور البصيرة، ومركز آخر وهو مركز ذوي الاحتياجات بالمقر الجديد للجامعة.

الباحث تناول بموضوعه ذوي الاحتياجات

وأضاف عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن الباحث أحمد كامل الذي نوقشت رسالة الماجيستير الخاصة به منذ يومين تناول ذوي الاحتياجات، مؤكدًا أن جامعة سوهاج مازالت تدعم كل ذوي الإحتياجات، سواء كانت الاحتياجات الجسدية أو الذهنية أو حتى الاحتياجات المالية والمادية، إذ أن جامعة سوهاج تضع خطة واضحة تعتمد سنويًا لدعم ذوي الاحتياجات، ولديها صندوق للتكافل، تم من خلاله دعم ذوي الاحتياجات المالية للعام المنصرف بـ 4.6 مليون جنيه.

أول معيد من ذوي الهمم بكلية الآداب

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن ذوي الهمم يحظون بدعم لوجيستي منقطع النظير، مشيرًا إلى قيام جامعة سوهاج بتعيين أول معيد هذا العام من ذوي الاحتياجات بكلية الآداب قسم الإعلام، إذ أنه فاقد البصر، وهو المعيد العربي محمد نعمان، واحتفت به الجامعة.