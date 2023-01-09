جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في محو الأمية

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية 17494 دارس، كما حصدت كلية التربية على المركز الأول بمحو أمية 6121.

جهود الجامعة بمحو الامية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق أن الجامعة مستمرة في بذل مزيدا من الجهد بمشروع محو الأمية، والذي يأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، وذلك انطلاقا من واجبها الوطني للقضاء على التحدي، والذي يمثل هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وتفعيلًا لدورها في خدمة المجتمع، وتنفيذا لمبادرة سوهاج خالية من الأمية 2030، وذلك عن طريق استثمار طاقات طلاب الجامعة، والذي يجرى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة والتحفيز لهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

نتائج جامعة سوهاج بمحو الامية

وأكد أن الجامعة حققت نتائج مشهودة في مجال محو الأمية، و قفزات متتالية لتحقيق الصدارة بين الجامعات المصرية خلال الدورات المختلفه لعام 2022، مشيرًا إلى أنه ما زالت النجاحات تتوالى، وذلك تأكيدا لدور الجامعة المهم في المساهمة بخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بالعنصر البشري.