جامعة سوهاج تعلن توفير سيارات إضافية لنقل الطلاب بالتعاون مع «المرور»

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج بإنه تم توفير عدد إضافي من سيارات النقل الجماعى لكافة منتسبي الجامعة، لتقديم خدماتها للنقل بين مقر الجامعة القديم و الجديد، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور سوهاج، بهدف إنهاء أي تكدس أو ازدحام داخل السيارات، و مساعدة الطلاب علي تأدية الامتحانات في جو آمن وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، لتحقيق التفوق والنجاح.

متابعة حركة نقل الطلاب يوميا

وأكد عبد الخالق أن إدارة جامعة سوهاج تتابع بشكل يومي حركة انتقال الطلاب ذهاباً وإياباً بين مقري الجامعة، وتوفير مواصلات آمنة لهم على مدار اليوم، مشيداً بالتعاون مع كافة مؤسسات المحافظة من مديرية الامن وادارة المرور وسائقي القطاع الخاص من أجل إنجاز هذا العمل.

مخاطبة المرور لتوفير وسائل النقل

وأضاف رئيس الجامعة انه نظراً لاستمرار الامتحانات أيام الجمعة من كل اسبوع، بكليات الحقوق والتجارة والتربية النوعية، وذلك بدءا ً من الساعة 9صباحاً وحتي 3مساءاً، فقد تم مخاطبة اللواء محمد شرباش مدير امن سوهاج بشأن طلب الجامعة الموجه لإدارة المرور بسوهاج، للقيام بتوفير سيارات الميكروباص خلال هذه المواعيد المحددة، لنقل الطلاب من و إلي مقري الجامعة القديم والجديد بسهولة ويسر وبشكل آمن.