انتهاء 70% من مشروعات الري ضمن «حياة كريمة» في أشمون بالمنوفية

قال علاء الدين حسن منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إنه يتم الانتهاء من تنفيذ 21 مشروع ري داخل قرى مركز أشمون بالمنوفية، بنسبة تنفيذ 70 %، ولا يزال العمل مستمرًا في 22 مشروع جاري تنفيذه.

مشروعات الري ضمن حياة كريمة في المنوفية

وقال منسق عام حياة كريمة بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن» إنه يوجد مشروعين فقط لم يتم البدء في تنفيذها داخل قرى مركز أشمون بالمنوفية وجار العمل عليها قريبا؛ للارتقاء بمستوى معيشة قرى مركز أشمون.

وأشار منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، إلى أن الدولة تسعى جاهدة وبكافة الطرق إلى تقديم المساعدة ويد العون لجميع الأهالي داخل الريف المصري، وبالتحديد داخل القرى الأكثر احتياجًا؛ لجعلهم يعيشون حياة كريمة.

مشروعات الطرق ضمن حياة كريمة في أشمون

علي صعيد متصل، أوضح منسق حياة كريمة في المنوفية، أنه تم البدء في تنفيذ 6 مشروعات رصف طرق رئيسية داخل قرى مركز أشمون بالمنوفية بنسبة تنفيذ 45%، في محاولة لإحداث طفرة كبيرة داخل القرى للارتقاء بها.

وتابع، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع واحد من مشروعات رصف الطرق الرئيسية بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسيتم البدء في مشروع واحد متبقي من مشروعات رصف الطرق الرئيسية بالقرى.

سبب نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أن سبب نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو التعاون الواضح بين جميع القائمين على عمل تلك المبادرات والمتطوعين بها.