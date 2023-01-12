«صحة المنوفية»: إنشاء وتطوير 63 وحدة صحية بالشهداء وأشمون ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نجحت في المرحلة الأولى في تنفيذ العديد من المشروعات لخدمة الأهالي في القرى، موضحا أن من بين المشروعات في مركزي الشهداء وأشمون إنشاء وتطوير 63 وحدة صحية على أعلي مستوى لخدمة أبناء المركزين.

المشروعات الصحية في «حياة كريمة» بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المرحلة الأولي بالمنوفية، إنشاء 14 نقطعة إسعاف جديدة موزعة على مستوى قرى مركزي أشمون والشهداء، فضلا عن تنفيذ 6 مشروعات تشمل إنشاء مراكز طبية بالوحدات القروية الأم.

وأوضح «عبدالغني» أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تشمل 3 مراكز هي منوف والباجور وقويسنا، تشمل إنشاء 103 وحدات صحية جديدة على مستوي المراكز الثلاث، فضلا عن إنشاء نقاط إسعاف جديدة، مؤكدا أن «حياة كريمة» تنفذ العديد من المشروعات الصحية، والتي هدفها تقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التنسيق الكامل مع مسؤولي المبادرة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أنه يجرى التنسيق الكامل مع مسؤولي المبادرة على مستوي المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحافظ المنوفية، لتوفير كل سبل الراحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.