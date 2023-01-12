«حياة كريمة»: الانتهاء من 333 مجمعا خدميا و330 زراعيا في قرى المبادرة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الكشف عن جهودها في الارتقاء وتحسين مستوى المعيشة لأهالي القرى النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية، بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها.

وكشفت مؤسسة حياة كريمة عن عدد المجمعات الخدمية والزراعية التي تم الانتهاء منها حتى الآن في قرى محافظات مصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وأعلنت «حياة كريمة»، أن عدد المجمعات الخدمية التي تم الانتهاء منها حتى الآن في قرى المبادرة الرئاسية بلغ عددها 333 مجمعا خدميا، بينما بلغ عدد المجمعات الزراعية 330 مجمعا تم الانتهاء منه حتى الآن.

جاء ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.