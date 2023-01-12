رئيس جامعة كفر الشيخ: «حياة كريمة» رفعت وعي الطلاب وعزّزت العمل التطوعي

قال الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، يمتلكون مستوى عالٍ من الوعي والفهم والإدراك، لافتًا إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة ساهمت بدور كبير في رفع مستوى الوعي من خلال سلسلة من الندوات التوعوية داخل أروقة جامعة كفر الشيخ.

الجامعة تؤكد على تعزيز العمل التطوعي

وأضاف عبدالرزاق، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ حياة كريمة مشروع عظيم كونه، غيّر وجه الحياة في الريف، الذي يمثل أكثر من 60% من سكان جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنّ الجامعة تؤكد تعزيز العمل التطوعي، وتشجع الطلاب على المشاركة بالقوافل التابعة لـ حياة كريمة الأسبوعية.

مشاركة بالمشروعات الكبرى ومشروعات حياة كريمة

وأوضح أنّ جامعة كفر الشيخ حريصة على مشاركة أكبر عدد من الطلاب كمتطوعين في قوافل حياة كريمة، وحثّهم على المشاركة في مشروعات المؤسسة، مؤكدًا أنّ الشباب المصري لديه قدرة غير طبيعية على المشاركة بالأعمال الخيرية والعمل التطوعي.