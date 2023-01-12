«صيادلة الإسكندرية»: سنطعن على حكم حبس الصيدلانية في قضية «إيمان وسجدة»

قال الدكتور محمد انسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن الحكم الصادر الخاص ضد الصيدلانية والعاملة معها في قضية الطفلتين إيمان وسجدة، هو الحبس سنتين وليس السجن.

تعهد بنقض حبس صيدلية

وفي أول رد من نقيب صيادلة الإسكندرية على سجن صيدلانية وعاملة، أصدر «الشافعي» بيانا رسميًا مساء اليوم الخميس، إنه سوف يتم النقض على الحكم فورا.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج بعد ثلث المدة وفقا للقانون أي متبقي أربع شهور، لافتاً إلى أن قاضي الجنايات استخدم مادة 17 و هي النزول بدرجة الحكم من السجن إلى الحبس، نافياً ما يخص الفصل من النقابة، على أن يتم الإعلان في حينه.

الحكم في قضية الطفلتين إيمان وسجدة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالحبس سنتين والفصل من نقابة الصيادلة وغلق الصيدلية للصيدلانية ومساعدتها فى قضية وفاة الطفلتين إيمان وسجدة على خلفية اتهامه ما بقتل طفلتين بالإسكندرية بعد حقنهم بحقنة خاطئة دون إجراء اختبار الحساسية، ما تسبب في وفاتهما، بالإضافة إلى إتهام العاملة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، بالإضافة إلى اتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة.

جاء ذلك بعدما حضر المتهمتان إلى مقر المحكمة بالإضافة إلى أسرة الطفلتين إيمان وسجدة، ناهيك عن دعم الصيادلة لها بحضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي وعدد من زملاء الصيدلانية.